Juiz argentino autoriza apreensão de avião venezuelano a pedido dos EUA

Um juiz argentino autorizou a apreensão de um avião de carga venezuelano a pedido dos Estados Unidos, informou o ministério da Justiça nesta quarta-feira (3), uma decisão que foi qualificada de um "roubo" por Caracas.

O juiz federal Federico Villena resolveu "a manutenção e a segurança do avião, a custódia do avião, que o avião fique em condições e a apreensão definitiva a favor da Justiça dos Estados Unidos", confirmaram fontes do ministério à AFP.

"Todos resolveram nas diferentes instâncias que o avião tem que ir para os Estados Unidos", insistiram.