Líder do Hezbollah adverte Israel que não deve entrar em guerra com o Líbano

Seu discurso ocorre no dia seguinte à morte do número dois do Hamas, Saleh Al Aruri, em um bombardeio atribuído a Israel no subúrbio sul de Beirute, reduto do Hezbollah.

Outros seis dirigentes do movimento islamista palestino morreram no ataque, executado por um drone.

Nasrallah afirmou que o assassinato do líder do Hamas, grupo aliado do Hezbollah, foi um "crime perigoso" e que não "ficaria impune".

Saleh al Aruri será enterrado na quinta-feira no campo de refugiados palestinos de Shatila, em Beirute.

O Exército israelense não reivindicou a autoria do bombardeio, mas afirmou que se preparava para "qualquer cenário".

Um funcionário de segurança libanês de alto nível disse à AFP que o número dois do Hamas foi morto por "mísseis guiados", disparados por um caça israelense.