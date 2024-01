Na Inglaterra, médicos iniciam a maior greve da história do sistema público de saúde britânico

"Não haverá mais médicos" se o governo não concordar em aumentar os salários, disse Hamish Bain, um médico de 30 anos que participou de um piquete em frente ao hospital Saint-Thomas, no centro de Londres, nesta quarta-feira.

A greve dos "médicos juniores", cerca de 70 mil na Inglaterra, começou às 7h de quarta-feira (4h em Brasília) e terminará na próxima terça-feira no mesmo horário.

Esta última mobilização, que afeta apenas a Inglaterra, ocorre em um momento em que o sistema público de saúde do Reino Unido, o NHS (na sigla em inglês), enfrenta dificuldades para absorver as gigantescas listas de espera de pacientes.

Embora o governo britânico tenha manifestado o interesse de continuar as negociações, o NHS demonstrou preocupação com as consequências da greve em pleno inverno (verão no hemisfério norte) e após as festas de fim de ano.

"Esta ação não só terá um grande impacto nos cuidados planejados, como também se somará a uma série de pressões sazonais, como a covid, a gripe e as ausências de pessoal, devido a doenças, que estão afetando a forma como os pacientes são atendidos nos hospitais", alertou o diretor do NHS na Inglaterra, Stephen Powis.

"Janeiro é a época do ano mais movimentada para o NHS, por isso estas greves terão um enorme impacto no nosso sistema de saúde", criticou a ministra da Saúde, Victoria Atkins, nesta quarta-feira.