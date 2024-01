'Medo' na fronteira norte de Israel por possível conflito com o Líbano

No norte de Israel, perto da fronteira com o Líbano, os moradores temem que a morte do número dois do Hamas em Beirute possa desencadear uma guerra com o país vizinho.

Desde que começou a guerra entre Israel e o Hamas, em 7 de outubro, o Exército israelense realiza troca de tiros quase diários com o Hezbollah libanês, aliado do movimento islamista palestino.

Na cidade costeira de Nahariya, a alguns quilômetros da fronteira, o medo já presente pela violência aumentou após a morte de Saleh Al Aruri, na noite de terça-feira em Beirute, em um ataque atribuído a Israel.