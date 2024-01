Morreu imã baleado em frente a mesquita nos EUA

"Hassan Sharif era um controlador de segurança do transporte no aeroporto internacional Newark Liberty desde 2006", disse Lisa Farbstein, porta-voz da Administração de Segurança no Transporte dos Estados Unidos. "Ficamos profundamente entristecidos com o seu falecimento e enviamos nossas condolências à família e aos amigos", acrescentou.

Imagens divulgadas pela filial do Conselho de Relações Islâmico-Americanas (Cair) em Nova Jersey mostram veículos policiais posicionados em frente à mesquita Masjid Muhammad-Newark, um complexo amarelo e verde de dois andares. O Cair deve realizar um ato hoje para exigir que o autor dos disparos se entregue.

