Partido do presidente da Sérvia vence eleições parlamentares

O partido do presidente sérvio, Aleksandar Vucic (SNS, direita nacionalista), venceu as eleições legislativas de 17 de dezembro, disputadas com a oposição, por 46,75% dos votos, de acordo com os resultados finais da Comissão Eleitoral divulgados nesta quarta-feira (3).

O resultado confirma a maioria absoluta do partido no Parlamento, conforme suas próprias projeções.

A principal coalizão da oposição, "Sérvia contra a violência", obteve 23,66% dos votos.