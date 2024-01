Peru fecha 33 portos por fortes ondas causadas por tempestades nos EUA

O Peru fechou 33 de seus 121 portos nesta quarta-feira (3) devido às fortes ondas que atingem a região costeira central e ao norte do país, atribuídas pelas autoridades marítimas às tempestades que afetam a costa oeste dos Estados Unidos.

"Dos 121 portos, temos 33 fechados (devido às fortes ondas), em um evento que tem sua origem principalmente em uma série de tempestades que estão se desenvolvendo no hemisfério norte, especificamente na Califórnia", disse à imprensa o chefe de Oceanografia da Marinha peruana, Giacomo Morote.

A autoridade marítima descartou que as ondas anormais no litoral do Peru, banhado pelo Oceano Pacífico, estejam relacionadas ao terremoto de magnitude 7,5 que sacudiu o Japão no primeiro dia do ano.