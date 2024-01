Relatores da ONU alertam para execução por inalação de nitrogênio nos EUA

Em novembro de 2022, a execução de Smith por injeção letal por um homicídio cometido por encomenda em 1988 foi cancelada na última hora, pois os conta-gotas intravenosos usados para injetar a solução letal não puderam ser aplicados no condenado no tempo legalmente previsto.

Sua condenação à morte causou polêmica.

Em 1988, um marido infiel e endividado o contratou juntamente com outro assassino de aluguel para matar sua mulher em um assalto forjado. Apesar do suicídio do marido, a polícia seguiu a pista dos dois assassinos.

Smith foi condenado à morte em um primeiro julgamento, que foi anulado em apelação.

Em um segundo julgamento, em 1996, ele voltou a ser considerado culpado de assassinato, mas os jurados se mostraram divididos sobre a sentença: 11 dos 12 recomendaram a prisão perpétua.

O juiz desconsiderou a decisão do júri e impôs a pena de morte, legal naquele momento, mas agora proibida em todo o país.