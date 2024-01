Republicanos prosseguem com processo de impeachment contra Mayorkas por crise migratória nos EUA

No momento, a Casa Branca não chegou a um acordo com os congressitas dos dois partidos sobre essas discussões, centradas em endurecer as regras para os solicitantes de asilo e ampliar as deportações aceleradas, mas as duas partes esperam ter uma proposta pronta para a semana que vem.

Para um impeachment, é necessário a realização de uma investigação. Em seguida, a Câmara dos Representantes debate sobre ela em uma ou em várias sessões e decide se vota, por maioria simples, os artigos de acusação com o detalhamento dos possíveis crimes.

Nesse caso, a investigação foi concluída em dezembro e nela se acusa Mayorkas de criar uma emergência de segurança nacional.

"Nossa investigação deixou claro que a base dessa crise é a tomada de decisões do secretário Mayorkas e sua negativa de fazer cumprir as leis aprovadas pelo Congresso", estimou o presidente do comitê de segurança nacional da Câmara dos Representantes, Mark Green, em um comunicado.

Mayorkas seria o primeiro membro do gabinete do governo a ser submetido a um processo de impeachment desde o secretário da guerra William Belknap em 1876.

Para sua aprovação, é necessário que uma maioria da Câmara dos Representantes, na qual os republicanos têm uma estreita maioria, vote que ele cometeu "crimes e faltas graves".