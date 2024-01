Resgatados 'sãos e salvos' os 32 migrantes sequestrados no México

- Recorde migratório -

Com mais de 3.000 km de fronteira com os Estados Unidos, o México é um país de trânsito e retenção para migrantes, principalmente procedentes de países da América Central castigados pela violência ou pela pobreza (Honduras, Guatemala, El Salvador), do Caribe (Haiti, Cuba), ou da Venezuela, que enfrentam as políticas restritivas dos Estados Unidos.

A fronteira entre os Estados Unidos e o México foi a "rota migratória terrestre mais perigosa do mundo" em 2022, com 686 mortos ou desaparecidos, segundo informe da Organização Internacional para as Migrações (OIM), publicado em setembro do ano passado.

Quase metade (307) destes óbitos na fronteira estiveram vinculados com as travessias perigosas dos desertos de Sonora e Chihuahua.