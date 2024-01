Alto oficial de facção pró-iraniana no Iraque morre em ataque atribuído aos EUA

O vice-comandante de Operações de Bagdá, Mushtaq Talib Al Saidi, "caiu mártir em um ataque americano", anunciou o movimento Al Nujaba, uma das facções da coalizão.

Segundo um encarregado do grupo que não quis se identificar, o ataque foi cometido com drones e teve como alvo um centro de apoio logístico do Hashd Al Shaabi no leste de Bagdá, capital do Iraque.

"Dois membros [do Hashd Al Shaabi] foram mortos, e outros sete ficaram feridos", acrescentou.

O governo iraquiano acusou a coalizão internacional antijihadista estacionada no país pelo ataque e classificou o episódio como "agressão", segundo um comunicado.

Perguntado pela AFP, um funcionário militar americano não confirmou nem negou que Washington estivesse na origem do ataque, assegurando que os Estados Unidos continuariam "atuando para proteger suas tropas no Iraque e na Síria, respondendo às ameaças que pesam sobre elas".

O Hashd Al Shaabi (Unidades de Mobilização Popular) reúne ex-paramilitares xiitas próximos do Irã que agora estão integrados às forças regulares iraquianas.