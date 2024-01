Ator francês Alain Delon e filhos trocam acusações e processos

Na entrevista à revista Paris Match publicada nesta quinta, Anthony Delon também revelou que registrou uma declaração à polícia (sem denúncia formal) afirmando que sua irmã Anouchka manteve o pai afastado dos cuidados que precisa.

Segundo Anthony, Anouchka não o informou de que seu pai não havia conseguido passar em "cinco testes cognitivos" entre 2019 e 2022.

Poucas horas após a publicação da entrevista, o advogado de Alain anunciou a ação legal.

"Ele me comunicou que estava extremamente surpreso com o escândalo midiático orquestrado por seu filho, Anthony, que tem um único objetivo, prejudicar a reputação de sua filha Anouchka, prejudicá-lo e atentar contra a relação única que ele sempre manteve com Anouchka", explicou o advogado à AFP.

Alain Delon "não suporta a agressividade de seu filho Anthony, que constantemente lhe diz que está senil" e que teria dito abertamente que "este foi o último Natal" do ator.

Alain apareceu muito magro em uma foto publicada no Instagram na véspera de Natal por outro de seus filhos, Alain-Fabien.