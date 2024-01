Israel intensifica bombardeios em Gaza em contexto de crescente tensão no Oriente Médio

Israel lançou, nesta quinta-feira (4), bombardeios particularmente intensos na Faixa de Gaza dois dias depois da morte, em um ataque no Líbano, do número dois do movimento islamista Hamas, que governa o estreito território palestino, em um contexto de crescente tensão na região.

Os bombardeios não dão trégua em Gaza após quase três meses de conflito. Os ataques aéreos atingiram Khan Yunis, no extremo sul do território, uma cidade que tem sido alvo do Exército israelense há vários dias, segundo um correspondente da AFP.

O Ministério da Saúde do território, governado pelo Hamas desde 2007, relatou 125 mortos em 24 horas. O grupo islamista afirma que morreram 22.438 pessoas, em sua maioria mulheres e crianças, desde o início da guerra, em 7 de outubro.