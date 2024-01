Conselho de Segurança da ONU condena 'ataque terrorista covarde' no Irã

"O terrorismo em todas suas formas e manifestações constitui uma das ameaças mais perigosas à paz e à segurança internacionais", reafirmou o Conselho, enfatizando "a necessidade de responsabilizar os autores, organizadores, financiadores e partidários destes atos reprováveis de terrorismo, e de levá-los à justiça".

A dupla explosão que teve como alvo uma multidão reunida na quarta-feira perto da mesquita de Saheb al-Zaman, onde fica o túmulo do general Soleimani, deixou 84 mortos e 284 feridos, segundo um balanço revisado nesta quinta-feira pelos serviços de emergência do país.

Este ataque é o mais mortífero no Irã desde 1978, quando um incêndio criminoso matou pelo menos 377 pessoas em um cinema de Abadan, segundo os arquivos da AFP.

A organização jihadista Estado Islâmico reivindicou nesta quinta-feira a autoria do ataque, indicando em seus canais no Telegram que dois de seus membros "ativaram seus cintos com explosivos" em meio a "uma grande concentração de apóstatas, perto do túmulo de seu líder Qassem Soleimani".

As explosões acontecem em um contexto regional de alta tensão desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, em 7 de outubro, e no dia seguinte ao assassinato do número dois do movimento islamista palestino, Saleh Al Aruri, em um ataque perto de Beirute, no Líbano, atribuído a Israel.