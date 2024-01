Dois apresentadores de podcast neonazista são condenados no Reino Unido

Gibbons também criou uma biblioteca on-line que continha centenas de textos e outros conteúdos de extrema direita.

Nesta quinta-feira, ele foi condenado a oito anos de prisão por um tribunal de Kingston, no sudoeste de Londres, por oito acusações de incitação a atos terroristas e duas acusações de divulgação de publicações terroristas.

No julgamento realizado em junho do ano passado, a acusação mostrou que Christopher Gibbons descreveu o filho do príncipe Harry, Archie, e sua esposa Meghan Markle, que é mestiça, como uma "abominação" e que afirmou que o duque de Sussex deveria ser "indiciado" e "assassinado legalmente por traição".

Tyrone Patten-Walsh foi condenado a sete anos de prisão por oito acusações de incitação a atos terroristas.

Os conteúdos divulgados pelos dois réus são "exatamente o tipo com potencial para atrair pessoas vulneráveis - especialmente jovens - para o terrorismo", declarou em um comunicado Dominic Murphy, que chefia o comando antiterrorismo da Scotland Yard.

"Espero que este caso e as condenações de hoje enviem uma mensagem clara de que há consequências graves para aqueles que compartilham documentos terroristas ou que incitam outros a se envolver com terrorismo", acrescentou.