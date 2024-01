Equador construirá duas prisões de segurança máxima como as de El Salvador

O Equador construirá duas prisões de segurança máxima na Amazônia e na costa do Pacífico como as que foram construídas pelo mandatário salvadorenho, Nayib Bukele, em sua guerra contra as gangues, informou o presidente Daniel Noboa nesta quinta-feira (4).

"São prisões para ter uma separação, um isolamento adequado das pessoas", disse Noboa em uma entrevista de rádio.

O governante havia dito em dezembro que contrataria a mesma empresa encarregada de construir as prisões em El Salvador durante o governo de Bukele.