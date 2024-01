Grupo Estado Islâmico reivindica atentado que deixou 84 mortos no Irã

O grupo Estado Islâmico reivindicou, nesta quinta-feira (4), a autoria do atentado da véspera no sul do Irã, que deixou 84 mortos e 284 feridos, segundo o último balanço divulgado pelas autoridades iranianas.

A organização jihadista assegurou em seus canais no Telegram que dois de seus membros "ativaram seu cinturão de explosivos" em meio a "uma grande multidão de apóstatas, perto do túmulo de seu líder, Qasem Soleimani, ontem em Kerman, no sul do Irã".

A agência estatal Irna, a partir de "uma fonte informada", já havia indicado que a primeira explosão foi provocada por um suicida, cujo corpo foi encontrado em pedaços.