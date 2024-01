Hezbollah anuncia morte de quatro de seus combatentes no sul do Líbano

Quatro combatentes do Hezbollah morreram no sul do Líbano, anunciou nesta quinta-feira uma fonte do movimento xiita libanês, elevando a 120 milicianos mortos em enfrentamentos com Israel nos últimos três meses.

Os quatro combatentes morreram durante a noite na cidade fronteiriça de Naqoura.

Aviões israelenses "realizaram ataques no centro de Naqoura que destruíram uma casa e danificaram casas vizinhas", indicou a libanesa Agência Nacional de Informação (ANI).