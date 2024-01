Jornalista da emissora Al Jazeera é preso na Tunísia

As forças de segurança da Tunísia prenderam um jornalista do canal de televisão catariano Al Jazeera na noite de quarta-feira (3), informou à AFP o diretor da redação da emissora no país.

"Nosso colega Samir Sasi foi preso após as forças de segurança invadirem sua casa e confiscarem seu computador, seu telefone e os de sua esposa e filhos", afirmou Lotfi Hajji.

O diretor disse que não sabe para onde o jornalista foi levado, ou o motivo de sua prisão.