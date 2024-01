Loja judaica em Toronto foi alvo de incêndio criminoso

Em uma nota, a Polícia de Toronto disse que "está investigando este incidente como um crime de ódio".

"Este é um ato criminoso, violento, dirigido e organizado, e receberá toda a atenção do Serviço de Polícia de Toronto", afirmou a sargento e detetive de operações Pauline Gray.

"Situações como esta abalam as pessoas, diminuem nossa sensação de segurança e de pertencimento", reagiu a prefeita de Toronto, Olivia Chow, na rede social X.

"Os atos de antissemitismo, ódio e violência não têm lugar aqui", completou.

No final de novembro, a polícia da maior cidade do Canadá disse enfrentar "um aumento significativo de crimes de ódio na cidade desde que os acontecimentos no Oriente Médio começaram, em 7 de outubro".

Nessa data, comandos do grupo islamista palestino Hamas invadiram Israel, matando quase 1.140 pessoas, a maioria civis, segundo um cálculo da AFP baseado em dados oficiais israelenses.