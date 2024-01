Mais de mil pessoas vão a funeral do números dois do Hamas no Líbano

Mais de mil pessoas assistiram, nesta quinta-feira (4) em Beirute, ao funeral do número dois do movimento islamista palestino Hamas e de dois de seus companheiros, mortos em um ataque atribuído a Israel, observou um jornalista da AFP.

Saleh Al Aruri e outros seis membros do Hamas foram mortos na terça-feira à noite em um subúrbio do sul de Beirute, bastião do movimento islamista libanês Hezbollah. Os caixões de Al Aruri e de outros dois quadros do grupo estavam envolvidos com bandeiras palestinas e do Hamas.

Durante a oração, que foi realizada em uma mesquita de um bairro operário de Beirute, foi colocada uma metralhadora sobre cada caixão, indicou um jornalista da AFP.