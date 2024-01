O que se sabe sobre o atentado no Irã que deixou 84 mortos

- O que aconteceu? -

O ataque ocorreu quando uma multidão lembrava o quarto aniversário da morte do general Qasem Soleimani, que comandava operações militares iranianas no Oriente Médio, morto em um ataque com drone americano no Iraque, perto da mesquita Saheb al Zaman, onde está localizado o seu túmulo, na cidade de Kerman.

Soleimani era amplamente respeitado em seu país pelo papel desempenhado na derrota do grupo jihadista sunita EI no Iraque e na Síria.

Segundo a agência oficial Irna, citando "uma fonte informada", a primeira explosão, que ocorreu às 14h45 locais a cerca de 700 metros do túmulo do general, foi detonada por um "homem-bomba", cujo corpo ficou em pedaços.

A segunda, que ocorreu 15 minutos mais tarde, está sendo investigada, mas é possível que também tenha sido acionada por um suicida, acrescentou.