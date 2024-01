Pequim e Washington fazem manobras militares no disputado Mar da China Meridional

Os Estados Unidos anunciaram, por sua vez, que fariam manobras aeronavais conjuntas com as Filipinas nas águas disputadas com o porta-aviões nuclear "USS Carl Vinson".

"A Marinha americana realiza, regularmente, exercícios desse tipo para reforçar os laços entre as nações aliadas e parceiras", diz um comunicado, que especifica que as manobras vão durar dois dias.

Um alto funcionário das forças filipinas, Xerxex Trinidad, disse à AFP nesta quinta-feira que as manobras ocorrem na mesma área onde foram registrados incidentes com navios chineses em dezembro.

Pequim classificou os exercícios como uma "provocação", considerando-os um ataque à sua integridade territorial.

As manobras são realizadas "com o objetivo de mostrar sua força e não servem para controlar as disputas e a situação" nestas disputadas águas, reagiu Wang Wenbin, porta-voz da diplomacia chinesa.

Pequim reivindica soberania sobre quase todo o Mar do Sul da China, apesar de uma decisão contrária do Tribunal Permanente de Arbitragem com sede na Holanda, em 2016.