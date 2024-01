Primeira mulher a chefiar agência meteorológica da ONU quer priorizar os mais vulneráveis

A argentina Celeste Saulo, primeira mulher e primeira sul-americana a chefiar a Organização Meteorológica Mundial (OMM), quer priorizar os países mais vulneráveis frente à aceleração das mudanças climáticas e ao aumento dos fenômenos climáticos extremos.

"As mudanças climáticas são a maior ameaça mundial do nosso tempo e o aumento da desigualdade agrava seus impactos", declarou Saulo em um comunicado publicado nesta quinta-feira (4) para anunciar que assumiu o cargo de secretária-geral desta agência da ONU.

"Vinda do Sul Global, sou plenamente consciente da necessidade de fazer um esforço para priorizar as necessidades dos mais vulneráveis", para que estes países possam desenvolver sua resiliência frente aos fenômenos extremos relacionados com o clima, o tempo, a água e o meio ambiente, acrescentou.