Rebeldes do Iêmen lançam drone naval carregado de explosivos, segundo oficial dos EUA

Os rebeldes huthis do Iêmen lançaram, nesta quinta-feira (4), um drone carregado de explosivos que explodiu em águas marítimas internacionais. É primeira vez em vários meses uma arma desse tipo é usada por estes milicianos, disse um alto oficial militar dos Estados Unidos.

O incidente ocorreu um dia depois que um conjunto de 12 países liderados pelos Estados Unidos advertiu os rebeldes apoiados pelo Irã de que haveria "consequências" se não parassem com os ataques contra navios comerciais.

Os rebeldes huthis, que controlam boa parte do Iêmen incluindo a capital Sana e a maior parte do litoral do mar Vermelho, dispararam contra embarcações que alegam estar relacionadas com Israel, como apoio aos palestinos na bombardeada Faixa de Gaza.