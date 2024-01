Região russa de Belgorod manterá algumas escolas fechadas após ataques ucranianos

A região russa de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, anunciou nesta quinta-feira (4) que vai prolongar as férias escolares em alguns colégios e recomendou que as universidades ofereçam aulas na modalidade remota, após os recentes bombardeios ucranianos que deixaram dezenas de mortos.

"Informo sobre as decisões que foram tomadas: estender as férias escolares de 9 a 19 de janeiro" em alguns municípios, incluindo a cidade de Belgorod, capital regional com cerca de 360 mil habitantes, disse o governador Viacheslav Gladkov no Telegram.