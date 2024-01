Sobe para 32 balanço de mortos do bombardeio sobre Kiev em 29/12

O número de mortos no bombardeio russo de Kiev em 29 de dezembro subiu para 32, disseram as autoridades ucranianas nesta quinta-feira (4), classificando-o como o mais mortal na capital desde o início da guerra, há dois anos.

O número anterior, anunciado na véspera, era de 30 mortos.

"As equipes forenses da Direção Geral do Ministério do Interior identificaram duas novas vítimas", encontradas nos escombros de um armazém, disse o chefe da administração militar de Kiev, Sergei Popko, no Telegram.