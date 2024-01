Sunak prevê para 2º semestre de 2024 eleições legislativas no Reino Unido

O Partido Trabalhista (centro-esquerda) aparece com 18 pontos percentuais de vantagem sobre os conservadores nas últimas pesquisas. Estes últimos enfrentam a pior crise do poder aquisitivo em décadas, inúmeras disputas internas e uma série de escândalos, com cinco primeiros-ministros desde o referendo do Brexit de 2016.

"Quero continuar trabalhando, administrar bem a economia e reduzir os impostos. Mas também quero continuar lutando contra a imigração ilegal", disse o primeiro-ministro, que está no cargo há pouco mais de um ano.

"Portanto, tenho muito a fazer e estou determinado a continuar servindo aos interesses do povo britânico", acrescentou.

Muitos analistas especulavam sobre as eleições serem deixadas para o início de maio, momento do ano em que são convocadas com mais frequência. Nessa data, teriam coincidido com as eleições locais, e as legislativas aconteceriam pouco depois do anúncio do orçamento do governo, em 6 de março, quando os conservadores provavelmente proporão cortes de impostos para atrair os eleitores.

- Trabalhistas 'preparados' -