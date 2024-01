Três israelenses desaparecidos desde 7/10 são mantidos reféns em Gaza, diz Exército

O ataque surpresa de comandos do Hamas no sul de Israel, em 7 de outubro, provocou a morte de cerca de 1.140 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em números oficiais israelenses.

Os combatentes islamistas também capturaram cerca de 250 pessoas, das quais 121 foram libertadas.

Até 22.438 palestinos, a grande maioria mulheres e menores de idade, morreram em Gaza por causa da ofensiva aérea e terrestre de Israel desencadeada em resposta ao ataque, segundo dados do Ministério da Saúde do governo do Hamas.

