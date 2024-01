Turquia volta a atacar combatentes curdos na Síria

A Turquia atacou novamente neste domingo (14) combatentes curdos no norte da Síria, após a morte de nove soldados turcos em um ataque atribuído ao Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), informou a agência de notícias oficial Anadolu.

"No total, 23 alvos, incluindo veículos [...], foram destruídos", afirmou a Anadolu, citando fontes de segurança. Bases, depósitos de armas e logísticos foram especificados pela agência estatal.

O Exército turco declarou no sábado que atacou 54 "alvos" do PKK e das Unidades de Proteção Popular (YPG) no norte do Iraque e da Síria, após a morte de nove soldados turcos em um ataque ocorrido na sexta-feira contra uma base militar turca no norte do Iraque.