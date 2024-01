Arévalo inicia nova 'corrida de obstáculos' para transformar a Guatemala

"Devemos superar obstáculos significativos para libertar o Estado daqueles que o capturaram durante anos, usando-o como um espólio próprio", ressaltou.

Segundo analistas, os corruptos se infiltraram no Congresso, no Judiciário, no Executivo, em prefeituras... "É um monstro de mil cabeças", disse à AFP Jordán Rodas, ex-procurador de direitos humanos, exilado em Washington.

Arévalo "deve dar resultados rápidos na depuração das redes que saqueiam o Estado", dado o cansaço dos guatemaltecos com a corrupção, comentou à AFP Manfredo Marroquín, cofundador da Acción Ciudadana, afiliada à Transparência Internacional.

O presidente também tem como desafio evitar que sua própria equipe caia na corrupção. "Seu governo e deputados estarão sob forte escrutínio público", disse o ativista humanitário Jorge Santos.

Encabeçada pela procuradora-geral Consuelo Porras, com o apoio de juízes, a investida incluiu tentativas de tirar a imunidade de Arévalo, desarticular seu partido e anular as eleições, argumentando anomalias eleitorais.