Bernardo Arévalo: do anonimato à Presidência da Guatemala por discurso anticorrupção

Filho do primeiro governante democrático da Guatemala, o sociólogo Bernardo Arévalo, que tomará posse como presidente no próximo domingo (14), passou de quase desconhecido a alguém que simboliza a esperança, em um país cansado da corrução, e preocupa a elite conservadora.

Esse ex-diplomata e também filósofo, de 65 anos, avançou em junho, contrariando todas as previsões, ao segundo turno presidencial, em agosto. Derrotou a candidata conservadora aliada do partido da situação, com 60% dos votos, prometendo perseguir os corruptos.

Desde então, Arévalo e seu partido, o Movimento Semilla, são alvo de uma ofensiva judicial liderada pelo Ministério Público, que o social-democrata afirma ter sido encomendada pela elite político-empresarial para evitar a sua ascensão ao poder.