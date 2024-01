Casa Branca denuncia Texas mais uma vez após afogamento de três migrantes

O governo de Joe Biden voltou a denunciar, no domingo (14), a obstrução por parte do Texas da patrulha fronteiriça de acesso a um setor da fronteira com o México, após o afogamento de três migrantes.

Apoiador declarado de Donald Trump, que fez da luta contra a imigração uma questão prioritária da sua campanha eleitoral, o governador republicano Greg Abbott desafia abertamente a autoridade do governo Biden, que acusa de ter causado uma crise migratória na fronteira.

"Na noite de sexta-feira, uma mulher e duas crianças morreram afogadas perto de Eagle Pass, e as autoridades do Texas impediram a Polícia de Fronteira dos EUA de tentar ajudá-los", disse no domingo o porta-voz da Casa Branca, Angelo Fernandez Hernandez.