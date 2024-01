Ciclone Belal deixa um morto e põe ilha francesa Reunião em alerta

Ainda assim, Filippini pediu aos 870.000 habitantes desse departamento ultramarino que permaneçam confinados. O rebaixamento do nível de alerta possibilita que os socorristas operem.

Em um comunicado, seus serviços anunciaram a morte de um sem-teto em Saint Gilles, no oeste da ilha. Segundo as forças de segurança, seu corpo foi encontrado próximo ao quartel.

Após atingir a Reunião por volta das 9h pelo norte e oeste da ilha, provocando fortes chuvas e violentas rajadas de vento, o ciclone seguiu para o norte sem penetrar na montanhosa ilha.

Céline Jauffret, do serviço meteorológico Météo-France, advertiu, no entanto, que a Reunião seguirá sob influência do Belal durante a tarde, com rajadas de até 160km/h e fortes chuvas.

Os serviços meteorológicos da vizinha Maurício ativaram, nesta segunda-feira, o nível de alerta 3 (de 4) pela "ameaça direta" do ciclone, que pode varrer essa nação insular na terça-feira.

O último grande ciclone que atingiu essa ilha situada ao leste de Madagascar foi em 2014, mas as autoridades temiam que o atual fosse como o de 1989, chamado de Firinga e que destruiu centenas de casas.