Cinco homens mais ricos do mundo duplicaram sua fortuna desde 2020

Os cinco homens mais ricos do mundo mais do que duplicaram sua fortuna desde 2020, disse a organização beneficente Oxfam nesta segunda-feira (15), instando as nações a resistirem à influência dos super-ricos na política fiscal.

Um relatório da organização, publicado esta semana no Fórum Econômico Mundial em Davos, afirmou que sua riqueza aumentou de 405 bilhões de dólares em 2020 para 869 bilhões de dólares no ano passado (R$ 1,9 trilhão e R$ 4,2 trilhões na cotação atual).

Desde 2020, porém, quase cinco bilhões de pessoas em todo o mundo ficaram mais pobres, destacou a Oxfam.