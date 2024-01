Dois jogadores israelenses no centro da polêmica na Turquia por mensagens sobre reféns em Gaza

Dois jogadores de futebol israelenses que jogam em clubes turcos da primeira divisão estão no centro de uma polêmica por mostrarem o seu apoio aos reféns no conflito entre Israel e o Hamas em Gaza.

Libertado nesta segunda-feira e aguardando julgamento, Sagiv Jehezkel, de 28 anos, jogador do Antalya, foi preso na véspera no final de uma partida por ter mostrado um curativo no punho onde se lia "100 dias. 07/10" junto a uma Estrela de Davi, aludindo à data do ataque cometido pelo movimento islamista palestino Hamas no sul de Israel e ao início da guerra na Faixa de Gaza.

Ele abandonou o país à tarde, anunciou o ministro turco do Interior, Ali Yerlikaya, na rede social X.