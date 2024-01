Duas diretoras são presas em operação contra veículo de comunicação no Quirguistão

As autoridades de segurança do Quirguistão realizaram nesta segunda-feira (15) uma operação em um dos veículos de comunicação privados mais importantes do país e prenderam duas diretoras, no âmbito de uma investigação que os jornalistas afirmam estar relacionada a artigos sobre o conflito na Ucrânia.

"Uma busca foi realizada nas instalações da agência de notícias 24.KG, no contexto de uma investigação sobre propaganda de guerra", informou o serviço de informações do Comitê Nacional de Segurança do Quirguistão (GKNB).

Agentes mascarados entraram na sede da 24.KG e levaram as diretoras em uma van sem placa, conforme imagens publicadas nas redes sociais.