Guardiões da Revolução atacam 'alvos terroristas' na Síria e Iraque

"Os Guardiões da Revolução islâmica anunciaram a destruição com mísseis balísticos de um quartel-general de espionagem e de grupos terroristas anti-Irã concentrados em algumas partes da região", afirmou a agência de notícias oficial Irna.

No último dia 3, homens-bomba acionaram seus explosivos na cidade de Kerman, perto do túmulo do general Qasem Soleimani, responsável pelas operações militares iranianas no Oriente Médio e assassinado pelos Estados Unidos no Iraque em 3 de janeiro de 2020. De autoria reivindicada pelo EI, o ataque matou cerca de 90 pessoas.

No mês anterior, 11 policiais iranianos morreram em um ataque jihadista no quartel da polícia de Rask, no sudeste da província de Sistão-Baluchistão.

