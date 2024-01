Ingresso para Museu do Louvre aumenta 30%

A entrada para o Museu do Louvre em Paris aumentou cerca de 30% nesta segunda-feira, de 17 para 22 euros (entre 90 e 117 reais na cotação atual) devido à inflação e alta da conta de energia.

O Louvre, o museu mais visitado do mundo, não aumentava seus preços há sete anos. O icônico espaço no coração de Paris recebeu cerca de 8,9 milhões de pessoas no ano passado.

O aumento não desestimulou dezenas de pessoas que faziam fila do lado de fora na manhã fria desta segunda-feira.