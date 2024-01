Irã abre processo contra duas jornalistas por não usarem véu ao saírem da prisão

As duas jornalistas foram presas por terem coberto a morte, em 16 de setembro de 2022, de Mahsa Amini, uma curda de 22 anos, sob custódia policial. Mahsa foi detida em Teerã pela polícia da moralidade, acusada de violar o código de vestimenta da República Islâmica, que exige, entre outras coisas, que as mulheres usem véus em público. Sua morte gerou uma onda de protestos em todo o país.

Ambas foram condenadas a penas de prisão por colaborarem com os Estados Unidos, conspirarem contra a segurança do país e fazerem propaganda contra a República Islâmica. Foram soltas sob fiança e aguardam julgamento com recurso, de acordo com Mizan Online.

