Irã ataca alvos no Iraque e na Síria com mísseis balísticos

Os Guardiães da Revolução do Irã disseram nesta terça-feira (16) terem atacado alvos "terroristas" no Iraque e na Síria com mísseis balísticos, que mataram pelo menos "quatro civis" no Curdistão iraquiano, relataram as autoridades desta região autônoma.

Os ataques ocorrem em um contexto regional delicado, em meio à guerra em Gaza entre Israel e o Hamas, que também provocou hostilidades no Mar Vermelho entre os rebeldes huthi do Iêmen e os Estados Unidos.

O porta-voz do Departamento de Estado americano, Matthew Miller, disse que Washington "condena fortemente" e se opõe aos "ataques irresponsáveis com mísseis por parte do Irã, que minam a estabilidade do Iraque".