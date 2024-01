Irã solicita que EUA e Reino Unido parem a 'guerra contra Iêmen'

Amir Abdolahian acrescentou que os representantes garantiram que não vão "criar perturbações para a segurança marítima" de outros navios.

Em solidariedade aos palestinos na Faixa de Gaza, os rebeldes huthis, movimento pró-iraniano que controla grandes extensões do território do Iêmen, lançaram durante a última semana vários ataques com drones e mísseis no Mar Vermelho.

Na semana passada, as forças dos EUA e do Reino Unido atacaram posições huthis no Iêmen, aumentando o temor de uma propagação da guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas no Oriente Médio.

Devido aos ataques dos huthis, muitas empresas de navegação evitaram o Mar Vermelho e seguiram uma rota maior e mais cara pelo extremo sul da África.

