Justiça da Colômbia condena cúmplice de assassinato de promotor paraguaio

Um juiz da cidade de Cartagena (norte), onde ocorreu o crime, definirá a pena de Chacón em meados de fevereiro.

Trata-se da terceira condenação na Colômbia pelo assassinato de Pecci, que investigava facções criminosas do Brasil, além de lavadores de dinheiro libaneses da Tríplice Fronteira de Paraguai, Brasil e Argentina.

Os irmãos Ramón Emilio e Andrés Felipe Pérez, que chegaram a Cartagena junto com Chacón para se encarregarem da logística do crime e pagarem os assassinos de aluguel, já foram sentenciados a 25 anos e seis meses de prisão.

Por sua vez, o ex-militar Francisco Correa, que recrutou o pistoleiro que disparou contra Pecci em uma praia enquanto aproveitava sua lua de mel junto com a esposa grávida, está colaborando com a Justiça.

Chacón foi detida em janeiro de 2023 em El Salvador, para onde fugiu após o crime.

Autoridades colombianas, paraguaias e americanas colaboram para montar o quebra-cabeça do assassinato, que, segundo as investigações, está relacionado com redes do narcotráfico.