Nova ministra da Educação da França em controvérsia por críticas às escolas públicas

Questionada sobre as críticas, a porta-voz do governo, Prisca Thévenot, disse à rádio France Inter: "Não sei se ela mentiu, só estou dizendo que ela explicou por que seu filho frequentou uma escola particular".

"Acredito nas escolas públicas e acredito que todos devemos ter uma grande ambição para isso", reiterou nesta segunda-feira Oudéa-Castéra, em uma tentativa de minimizar a polêmica.

