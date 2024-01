Novo presidente da Guatemala agradece a militares por imparcialidade na crise política

"A atitude assumida por vocês [soldados], seus comandantes, neste período sombrio, reflete um elevado nível de profissionalização e de compromisso com sua bandeira, sua pátria e nossa Constituição", acrescentou.

Diante da investida judicial, indígenas, universitários, trabalhadores e integrantes de outros setores bloquearam por 15 dias trechos de rodovias e realizaram protestos, inclusive na capital.

O novo presidente também afirmou que ficou no passado o período dos golpes de Estado que as forças armadas apoiaram durante 36 anos de guerra civil (1960-1996).

"Os dias em que o setor político e o oficialato militar se aliavam para apoiar regimes políticos autoritários chegaram ao fim" na Guatemala, afirmou Arévalo.

Pela primeira vez, a cerimônia em que um presidente passa as tropas em revista foi realizada na Praça da Constituição, no centro da capital, e não em uma instalação militar.

Além disso, Arévalo comentou que as unidades militares vão trabalhar juntamente com as forças de segurança civil "na luta contra ameaças como o crime organizado, a criminalidade transnacional e a vulnerabilidade aos desastres naturais".