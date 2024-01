Número de mortos em enchentes no Rio de Janeiro sobe para 12

Doze pessoas morreram no Rio de Janeiro após as tempestades deste fim de semana, segundo o balanço mais recente anunciado por autoridades, que prosseguiam com as operações de resgate e assistência à população afetada.

O governador do estado, Cláudio Castro (PL), expressou solidariedade às famílias das vítimas. Bairros da zona norte da capital foram os mais atingidos pelas inundações e por deslizamentos de terra.

Em algumas regiões do município de Duque de Caxias, o cenário era de desolação. Moradores recorreram a todos os meios possíveis, como jangadas, barcos e pranchas de surfe, para atravessar as zonas alagadas e tentar recuperar os pertences que abandonaram em casa.