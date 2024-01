Pescadores protestam no Peru contra Repsol dois anos após vazamento de petróleo

Dezenas de pescadores artesanais protestaram nesta segunda-feira (15) em frente à empresa espanhola Repsol, em Lima, marcando dois anos do vazamento de cerca de 12.000 barris de petróleo que contaminou as costas do norte do Peru.

Com faixas contra a empresa petrolífera ("Repsol ecocida", "Repsol assassina", "O mar exige justiça"), os manifestantes reivindicaram a remediação do leito marinho e uma indenização financeira para cerca de 3.000 afetados.

"As praias estão contaminadas, não há repovoamento de peixes e não podemos trabalhar há dois anos", disse à AFP Anthony Chumpitaz, presidente da Associação de Pescadores da praia Cavero, uma das mais impactadas pelo vazamento no distrito de Ventanilla, ao noroeste da capital.