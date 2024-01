Polícia reprime com gás lacrimogêneo protesto contra inabilitação de Morales na Bolívia

Centenas de simpatizantes do ex-presidente Evo Morales foram reprimidos nesta segunda-feira (15) com bombas de gás lacrimogêneo em Sucre, a capital administrativa da Bolívia, quando tentaram tomar um tribunal em protesto contra a decisão que inabilitou o seu líder que tenta ser candidato novamente.

Os manifestantes, que exigem a renúncia dos magistrados do Tribunal Constitucional, lançaram pedras e entraram em confronto com a polícia, que respondeu com gás lacrimogêneo, segundo imagens transmitidas pela televisão local.

Até o momento, não há relato de feridos ou presos.