UE admite preocupação com impacto econômico da tensão no Mar Vermelho

A União Europeia (UE) está preocupada com o impacto econômico das tensões no Mar Vermelho, em particular com seu possível efeito sobre os preços da energia, disse o Comissário Europeu para Economia, Paolo Gentiloni, nesta segunda-feira (15).

"Sabemos que estamos começando este ano com um crescimento moderado, algumas boas notícias sobre o mercado de trabalho, mas também uma crescente preocupação com os riscos relacionados às tensões geopolíticas", afirmou Gentiloni antes de uma reunião de ministros da Fazenda da UE.

Segundo Gentiloni, "o que está acontecendo no Mar Vermelho parece, no momento, não ter consequências sobre os preços da energia e a inflação".