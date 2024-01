Violência no Equador faz homicídio de crianças disparar, denuncia Unicef

A taxa de homicídios de menores de idade aumentou 640% em quatro anos no Equador, em meio à onda de violência ligada ao narcotráfico naquele país, alertou o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) nesta segunda-feira (15).

"Nos últimos meses, a morte de crianças e adolescentes aumentou drasticamente, devido a um incremento dramático do crime em várias partes do Equador", disse Garry Conille, diretor regional do Unicef para a América Latina e o Caribe, com sede no Panamá.

Segundo o Unicef, o Ministério do Interior do Equador reportou 770 assassinatos de crianças e adolescentes em 2023, o que representa um aumento de 640% em comparação com os 104 casos de 2019. Além disso, "reporta-se um aumento do recrutamento forçado de adolescentes por grupos armados, e as instalações médicas e escolas estão sob assédio", acrescentou Conille.